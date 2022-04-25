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【實戰攻略】「殿堂級大師」卓百德 推薦致勝投資組合

財金猛人追蹤 07:10 2022/04/25

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市況震盪，想取得穩健的投資回報，資產配置是很重要的一環。享有「殿堂級大師」美譽的卓百德（Peter Churchouse）接受專訪《投資理財周刊》時向投資者推薦一個強防守性的投資組合。

Portwood Capital董事總經理卓百德是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市約40年，他曾成功預測1998年金融風暴，過去多次受訪均能準確預測樓市及股市走勢。

    點擊圖片放大
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新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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