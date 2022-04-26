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【債券收息】「債券先生」李永權 6大原因零售綠債值得認購

財金猛人追蹤 07:10 2022/04/26

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政府重啟零售綠債認購，認購期由今日（4月26日）上午9時開始，至5月6日下午2時結束，5月18日發行，5月19日上市。政府將首次發行綠色零售債券，有「香港債券先生」美譽的中國誠信（亞太）信用評級有限公司主席李永權在接受《投資理財周刊》專訪時表示，這次政府發行的綠色零售債券值得投資。

今次綠債年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於2.5厘。

港府2月中公布發行綠色零售債券，原定在3月初起接受認購，最終因第五波疫情而將認購期延至4月26日至5月6日。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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