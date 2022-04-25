美股真實時刻 港滙漸迫弱方 名家專區 2022/04/25 分享： 分享： 美國急加息預期持續升温，再度震動中港股市。科技藍籌ATMXJ全綫隨美科技股下滑不在話下，更糟的是美息趨升亦限制了中國人民銀行幣策鬆寬的空間，令投資者繼續聚焦經濟下行風險。 恒指與A股滬深300指數上周同 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 2022/04/23 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 透視中港美 - 知乎破底2成 突顯T+5風險 2022/04/23 知乎破底2成 突顯T+5風險 透視中港美 - 滙豐靜極思動 觀望季績撥備 2022/04/22 滙豐靜極思動 觀望季績撥備 透視中港美 - 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 2022/04/21 債息倒掛嚴重 人幣繼續走低 透視中港美 - 熱炒疫後復常 領展再現增長 2022/04/20 熱炒疫後復常 領展再現增長 美股 加息 恒生科技指數 通脹 港元同業拆息 業績公布 香港金融管理局 銀行 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700）