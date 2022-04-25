美股真實時刻 港滙漸迫弱方

美國急加息預期持續升温，再度震動中港股市。科技藍籌ATMXJ全綫隨美科技股下滑不在話下，更糟的是美息趨升亦限制了中國人民銀行幣策鬆寬的空間，令投資者繼續聚焦經濟下行風險。

恒指與A股滬深300指數上周同

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