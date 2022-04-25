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美股真實時刻 港滙漸迫弱方

名家專區 2022/04/25

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美國急加息預期持續升温，再度震動中港股市。科技藍籌ATMXJ全綫隨美科技股下滑不在話下，更糟的是美息趨升亦限制了中國人民銀行幣策鬆寬的空間，令投資者繼續聚焦經濟下行風險。

恒指與A股滬深300指數上周同

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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美股 加息 恒生科技指數 通脹 港元同業拆息 業績公布 香港金融管理局 銀行 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700）

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