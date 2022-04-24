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CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定

國際 22:40 2022/04/24

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過去兩年多的新冠肺炎疫情，網上串流平台成為不少人在家必備的娛樂工具，亦令更多公司加入市場。美國有線新聞網絡（CNN）早前亦推出自家平台CNN+，怎知訂閱反應奇差，據報至今只得1萬個訂閱，結果開台未夠一個月，上周匆匆宣布4月底將結束營運。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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