CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 國際 22:40 2022/04/24 分享： 分享： 過去兩年多的新冠肺炎疫情，網上串流平台成為不少人在家必備的娛樂工具，亦令更多公司加入市場。美國有線新聞網絡（CNN）早前亦推出自家平台CNN+，怎知訂閱反應奇差，據報至今只得1萬個訂閱，結果開台未夠一個月，上周匆匆宣布4月底將結束營運。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 Twitter私有化幾點意見 2022/04/18 Twitter私有化幾點意見 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 2022/04/14 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 2022/04/13 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 你可能感興趣 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 19:41 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 22:12 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 Twitter私有化幾點意見 22:55 2022/04/18 Twitter私有化幾點意見 最新專欄文章 國金札記 - 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 2022/04/22 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 國金札記 - 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/21 高通脹企業傷 Netflix說明一切 國金札記 - 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 國金札記 - 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 2022/04/19 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 國金札記 - 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 2022/04/15 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 假新聞 電視台 Netflix 串流 媒體 特朗普 通脹 行業 美國