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李家超本周公布政綱 4大重點曝光

提升管治增副司長 解決房屋土地問題

名家專區 2022/04/25

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特首選舉唯一候選人李家超，各方關注其政綱內容。消息指，李家超最快本周四公布政綱，當中有4大重點，包括提升管治效能，增設兩名副司長，並設機制處理突大危機，也會解決本港深層次的房屋土地不足問題。

李家超政綱

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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