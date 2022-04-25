李家超本周公布政綱 4大重點曝光 提升管治增副司長 解決房屋土地問題 名家專區 2022/04/25 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超，各方關注其政綱內容。消息指，李家超最快本周四公布政綱，當中有4大重點，包括提升管治效能，增設兩名副司長，並設機制處理突大危機，也會解決本港深層次的房屋土地不足問題。 李家超政綱 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超首落區探基層 目標要加快加量建屋 今日 李家超首落區探基層 目標要加快加量建屋 你可能感興趣 李家超首落區探基層 目標要加快加量建屋 今日 01:00 李家超首落區探基層 目標要加快加量建屋 最新專欄文章 有政戲 - 李家超問責班子 立會選委成人才庫 2022/04/22 李家超問責班子 立會選委成人才庫 有政戲 - 李家超組班 政圈流傳司局長人選 2022/04/21 李家超組班 政圈流傳司局長人選 有政戲 - 李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 2022/04/20 李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 有政戲 - 李家超政綱月底出台 先定大方向 2022/04/19 李家超政綱月底出台 先定大方向 有政戲 - 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 2022/04/15 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 李家超 特首選舉 北部都會區 土地供應 施政報告 財政司