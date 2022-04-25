特首選舉唯一候選人李家超，各方關注其政綱內容。消息指，李家超最快本周四公布政綱，當中有4大重點，包括提升管治效能，增設兩名副司長，並設機制處理突大危機，也會解決本港深層次的房屋土地不足問題。

李家超政綱

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