擴大產能 重啟私人參建居屋？

日前提到，新一屆政府面對的房屋問題，未來10年興建約30萬伙以上的公營房屋，而前5年已落實有10萬伙供應，後5年建20萬伙。雖然林鄭政府宣布已找到可建33萬伙的土地，但建屋能量又是否已做好翻倍的準備？

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