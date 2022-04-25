擴大產能 重啟私人參建居屋？ 名家專區 2022/04/25 分享： 分享： 日前提到，新一屆政府面對的房屋問題，未來10年興建約30萬伙以上的公營房屋，而前5年已落實有10萬伙供應，後5年建20萬伙。雖然林鄭政府宣布已找到可建33萬伙的土地，但建屋能量又是否已做好翻倍的準備？ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 突然轉去炒車位 2022/04/22 突然轉去炒車位 專家樓論 - 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 2022/04/21 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 專家樓論 - 公營房屋供應 需要這個「結果」 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 2022/04/19 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 專家樓論 - 市面復常 小業主重訂底價 2022/04/19 市面復常 小業主重訂底價 香港 居屋 李家超 團結香港基金 補地價 黃元山 落成量 土地供應 農地 銀行