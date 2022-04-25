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人幣添波動 影響何在？

名家專區 2022/04/25

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上周一個引人關注的經濟動向，是人民幣兌美元滙率的明顯貶值，離岸人民幣兌美元貶值已超過1,400個基點。滙率變動，向來對經濟有正負兩方面的影響，今次人民幣滙率貶值，受到關注的不再是那些傳統意義的影響，而

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撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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