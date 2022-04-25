人幣添波動 影響何在？ 名家專區 2022/04/25 分享： 分享： 上周一個引人關注的經濟動向，是人民幣兌美元滙率的明顯貶值，離岸人民幣兌美元貶值已超過1,400個基點。滙率變動，向來對經濟有正負兩方面的影響，今次人民幣滙率貶值，受到關注的不再是那些傳統意義的影響，而 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 財策「靠前」 地方定勝負？ 2022/04/23 財策「靠前」 地方定勝負？ 國情知聞 - 地產撑大盤 戰力難復還 2022/04/22 地產撑大盤 戰力難復還 國情知聞 - 二次探底風險增 次季防就業危機 2022/04/21 二次探底風險增 次季防就業危機 國情知聞 - 經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 2022/04/20 經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 國情知聞 - 新調門：「防疫生產兩手抓」 2022/04/19 新調門：「防疫生產兩手抓」 疫情 中國 美元 外滙 金融 人民幣 貨幣政策 加息 中國外滙交易中心 日圓