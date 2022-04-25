CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 名家專區 2022/04/25 分享： 分享： 過去兩年多的新冠肺炎疫情，網上串流平台成為不少人在家必備的娛樂工具，亦令更多公司加入市場。美國有線新聞網絡（CNN）早前亦推出自家平台CNN+，怎知訂閱反應奇差，據報至今只得1萬個訂閱，結果開台未夠一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/24 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 國金札記 - 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 2022/04/22 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 國金札記 - 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/21 高通脹企業傷 Netflix說明一切 國金札記 - 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 國金札記 - 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 2022/04/19 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 特朗普 品牌 媒體 Netflix 電視台 Amazon