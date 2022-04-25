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【向股神學習】美股未到抄底時候

研究報告 07:00 2022/04/25

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道指上周五大跌981點或2.82%，可以抄底嗎？目前還不到抄底的時候，最低限度，利息加得差不多了才行動吧！

美國聯邦基金利率期貨交易數據顯示，交易商押注聯儲局6月大幅加息0.75厘的概率，由一周前的28%及上周四的70%，進一步升至上周五的94%。市場憂慮美息大幅飆升，加上聯儲局主席鮑威爾早前釋放積極加息的鷹派訊號。

美國三月的通脹率是8.5%。
聯儲局3月的點陣圖，中性利率的估計範圍為2%至3%，中位數為2.4%，但這些估計都是基於2%的目標通脹率。然而，目前的通脹遠高於這個水準：美聯儲青睞的通脹指標——個人消費支出價格指數（PCE）2月份也較上年同期增長6.4%。費城聯儲主席哈克補充說，其中一個問題是：「我們對什麼是中性利率的意見都不一致」。
聯儲局前副主席科恩（Donald Kohn）月初表示，根據美國國債的交易情況，預計未來五年的通脹預期達到3%左右，即聯儲局追求的中性利率應該高於3%。
所以，目前的十年債息2.903%明顯並未到位，即便通脹有所回落，但差額仍然很大，根本不用去估，基本常識足以判斷。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 股市解話

耶倫 巴菲特 美國聯儲局 利率期貨 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 通脹

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