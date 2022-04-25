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【小米率先破底】小米挫半成穿3月底ATMXJ中最弱　恒指二萬關再告急

財金 11:21 2022/04/25

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美國急加息預期不斷升温，美國科技股納指上周五急瀉近2.6%，本港藍籌科技股ATMXJ今早隨外圍全綫向下，當中以小米（01810）瀉逾半成跌幅最急，率先跌穿3月中低位。

科技藍籌帶動反覆尋底，恒指今早曾挫逾600，低見20005，二萬大關亦一度告急。小米3月觸底後，股價雖曾一度急彈近四成，惟空軍沽盤卻一直有增無減，相信與手機銷售量及全球市佔率同轉弱的基本因素有關，其他重磅藍籌科技股沽壓料相對温和。恒指今早全面回補3月17日裂口急升圖表上遺下的裂口，且看未來1、2日能否喘穩反彈。

小米今早低見10.96元，大跌逾5%後，早段大部份時間約11元附近爭持，明顯低於3月中港股上浪大跌市低位11.14元，表現為ATMXJ中最弱。

阿里巴巴（09988）、美團（03690）及京東（09618）早段最多同跌約4%，其後跌幅收窄，美團更一度倒升；騰訊（00700）最多跌3%。

ATMXJ中，小米亦為淡友眾矢之的。證監會的每周淡倉申報紀錄顯示，小米淡友未因股價觸底急彈而敗走，累積淡倉由3月中起一直反覆增加，4月初較3月中大增......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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