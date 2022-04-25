【恒指失二萬關】恒指補裂口探底風險增 小米率先破底ATMXJ中最弱（多圖）（第二版）

美國急加息預期不斷升温，美國科技股納指上周五急瀉近2.6%，本港藍籌科技股ATMXJ今隨外圍全綫向下，當中以小米 （01810） 瀉逾半成跌幅最急，率先跌穿3月中低位。

科技藍籌帶動反覆尋底，恒指今早曾挫逾600，二萬大關亦一度告急。小米3月觸底後，股價雖曾一度急彈近四成，惟空軍沽盤卻一直有增無減，相信與手機銷售量及全球市佔率同轉弱的基本因素有關，其他重磅藍籌科技股沽壓料相對温和。恒指今早全面回補3月17日裂口急升圖表上遺下的裂口，且看未來1、2日能否喘穩反彈。

小米午後低見10.82元，大跌約7%，收報10.92元，仍跌6%。無論以今日低位還是收市價計，均明顯低於3月中港股上浪大跌市低位11.14元，表現為ATMXJ中最弱。

騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及京東 （09618） 最多同跌約4%，收市跌幅稍收窄；阿里巴巴 （09988） 最多跌6%，收跌逾5%。

值得注意的是，恒指午後失守20000關，暫低見19784，大跌逾800點，已低於3月16日高位20120，圖表上全面回補3月17日裂口高開在圖表上遺下的下跌裂口。全面補裂口後如未來1、2個交易日未能企穩，港股短綫二次探底，再試3月低位18235的風險恐進一步上升。

ATMXJ中，小米亦為淡友眾矢之的。證監會的每周淡倉申報紀錄顯示，小米淡友未因股價觸底急彈而敗走，累積淡倉由3月中起一直反覆增加，4月初較3月中大增......

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