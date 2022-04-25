【首富較勁】蓋茨頻與馬斯克唱反調 遭揭正造淡Tesla

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）是當前世界首富，而微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）則是全世界首富、現全球第四富豪。日前美媒流出二人對話，蓋茨承認當前正造了5億美元Tesla淡倉。回顧近年蓋茨對Tesla的評論，會發現他常對馬斯克唱反調。

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