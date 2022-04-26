【逆市選股】 美國醫保股 長短綫無憂

美股上周繼續烏雲蓋頂，後市走勢風高浪急。來到四月份最後一個星期，美股進入大型科技股業績高峰期，企業的前景展望成為市場焦點之一。科技、醫藥行業是眾所周知的「牛股」集中地，在高通脹以及加息趨勢之下，醫藥股表現有望看高一線。

專訪殿堂級大師卓百德 外圍風險升 美或陷衰退 逢高減持港股【下一頁】

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以過去十年來看，數隻個股升勢凌人。Molina Healthcare（美：MOH）股價累升13倍；聯合健康集團（美：UNH）期內累漲10倍；Anthem（美：ANTM）亦已連續第10年向上，至今累計升幅接近9倍。Molina Healthcare、Anthem、信諾（美：CI）齊齊於上周創新高，氣勢強勁。

筆者之所以看好醫療板塊，重要原因為美國是全球唯一沒有實行「全民醫保制度」的發達國家，國民要自行為醫療支出負責。美國整個醫療系統極度依賴商業保險，故該國的私人醫療保險制度發展非常發達，其提供的產品種類繁多，可供用户廣泛選擇。市場粗略統計，超過80%以上的美國人都有購買私人健康保險產品，可想像這個市場之龐大。

據市場計算，美國去年十大健康險公司中的首五位分別為聯合健康集團、Anthem、康西哥公司（美：CNC）、哈門那公司（美：HUM）等，已佔健康險行業總市場份額的46%。

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