【疫情追蹤】V型 U型 內地經濟影響幾何（持續更新）

内地最新第六波疫情其宏觀影響的「量級」已經升至只能與2020年第一輪疫情對比的水平上。華泰證券預計，經濟難以如2020年首輪疫情一樣V型反彈，而是U型反彈，因為本輪疫情影響可能持續整個第二季度。

本輪疫情的感染人數和蔓延範圍已超2020年的第一波疫情，累計（含無症狀）感染數超過48萬人，遠超第一波疫情累計逾8萬的總確診人數。即使去除無症狀感染者，本輪累計確診已經超過16萬人。目前，全國佔2021年GDP76%的18個省已錄得500人以上累計確診，遠超2020年；一、二綫城市中有12個執行封閉半封閉管控措施，包括全國GDP首位的城市上海。

Omicron倒逼防控政策變化更迅速、覆蓋面更廣、且更不可控，其宏觀影響也更複雜。上海經驗顯示，此前「順藤摸瓜」式的追溯、隔離、防控政策很難及時遏制Omicron散播。堅持清零，則需要在出現案例早期進行大規模排查並推行較強的隔離管控措施。封控及防疫政策的頻繁、快速、大面積調整對生活、生產和投資決策帶來較大不確定性、影響範圍或遠超疫情本身。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

華泰證券判斷，本輪疫情對上海的衝擊可能4月最為顯著，但影響可能持續整個第二季度，且不排除再次反復的可能。全國層面不確定性更高，影響可能持續至第三季度。維持此前上海疫情四月中旬築頂的判斷，經濟秩序可能5月開始有效恢復，但難以V型反彈，主要有三方面判斷：1）進入本輪疫情前經濟已處於下行週期；2）針對本輪疫情的紓困力度遠不及2020年一季度；3）今年海外需求本身減速，且其他製造業大國對中國出口的「分流效應」或將更為顯著，估計GDP增長可能在第二、三季度均明顯低於潛在增速。

然而，從積極角度看，疫情是影響各國消費變動的關鍵變量，基於中國政府組織動員能力強，若未來疫情受控，形勢好轉，現時卻是部署投資内地消費板塊的機遇。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...