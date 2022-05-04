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【疫情追蹤】V型 U型 內地經濟影響幾何（持續更新）

研究報告 22:29 2022/05/04

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内地最新第六波疫情其宏觀影響的「量級」已經升至只能與2020年第一輪疫情對比的水平上。華泰證券預計，經濟難以如2020年首輪疫情一樣V型反彈，而是U型反彈，因為本輪疫情影響可能持續整個第二季度。

本輪疫情的感染人數和蔓延範圍已超2020年的第一波疫情，累計（含無症狀）感染數超過48萬人，遠超第一波疫情累計逾8萬的總確診人數。即使去除無症狀感染者，本輪累計確診已經超過16萬人。目前，全國佔2021年GDP76%的18個省已錄得500人以上累計確診，遠超2020年；一、二綫城市中有12個執行封閉半封閉管控措施，包括全國GDP首位的城市上海。

Omicron倒逼防控政策變化更迅速、覆蓋面更廣、且更不可控，其宏觀影響也更複雜。上海經驗顯示，此前「順藤摸瓜」式的追溯、隔離、防控政策很難及時遏制Omicron散播。堅持清零，則需要在出現案例早期進行大規模排查並推行較強的隔離管控措施。封控及防疫政策的頻繁、快速、大面積調整對生活、生產和投資決策帶來較大不確定性、影響範圍或遠超疫情本身。

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華泰證券判斷，本輪疫情對上海的衝擊可能4月最為顯著，但影響可能持續整個第二季度，且不排除再次反復的可能。全國層面不確定性更高，影響可能持續至第三季度。維持此前上海疫情四月中旬築頂的判斷，經濟秩序可能5月開始有效恢復，但難以V型反彈，主要有三方面判斷：1）進入本輪疫情前經濟已處於下行週期；2）針對本輪疫情的紓困力度遠不及2020年一季度；3）今年海外需求本身減速，且其他製造業大國對中國出口的「分流效應」或將更為顯著，估計GDP增長可能在第二、三季度均明顯低於潛在增速。

然而，從積極角度看，疫情是影響各國消費變動的關鍵變量，基於中國政府組織動員能力強，若未來疫情受控，形勢好轉，現時卻是部署投資内地消費板塊的機遇。

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欄名 : 券商有路捉

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