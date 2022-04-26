國指見6000點 投入首注資金

中港兩地股市昨日急挫，國企指數跌4.1%，收報6684點，見近一個半月來最大單日跌幅；上證綜合指數更跌超過5%為兩年多最大單日跌幅，不排除國指會下試6000點水平，因為不明朗因素仍然困擾大市，但上證預

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