國指見6000點 投入首注資金 名家專區 2022/04/26 分享： 分享： 中港兩地股市昨日急挫，國企指數跌4.1%，收報6684點，見近一個半月來最大單日跌幅；上證綜合指數更跌超過5%為兩年多最大單日跌幅，不排除國指會下試6000點水平，因為不明朗因素仍然困擾大市，但上證預 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【十年一夢】港股裂口淪陷重見十年價（第四版） 2022/04/25 【十年一夢】港股裂口淪陷重見十年價（第四版） 中字股實力談 - 電訊股穩增長 聯通估值最低 2022/04/23 電訊股穩增長 聯通估值最低 中字股實力談 - 【AH鬥弱】恒指裂口抗跌力強 國指上證爭見3月低位（第四版） 2022/04/22 【AH鬥弱】恒指裂口抗跌力強 國指上證爭見3月低位（第四版） 中字股實力談 - 中建築收集 盈利穩定增 2022/04/22 中建築收集 盈利穩定增 中字股實力談 - 【回補裂口】港股失守二萬一 考驗3月裂口抗跌力（第四版） 2022/04/21 【回補裂口】港股失守二萬一 考驗3月裂口抗跌力（第四版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 新冠肺炎疫情 美滙指數 人民幣 人權 銀行