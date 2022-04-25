憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 國際 22:44 2022/04/25 分享： 分享： 俄烏開戰所觸發的歐洲能源危機，似乎令歐洲政客有點不知所措，歐盟積極研究俄羅斯能源禁運的同時，卻發現過去原來從未想過一旦「斷氣」可以怎樣應對，以至出現應避免洗澡以減低天然氣消耗的神奇說法。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/24 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/20 高通脹企業傷 Netflix說明一切 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 你可能感興趣 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 22:40 2022/04/24 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 19:41 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 16:05 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 最新專欄文章 國金札記 - CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/25 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/24 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 國金札記 - 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 2022/04/22 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 國金札記 - 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/21 高通脹企業傷 Netflix說明一切 國金札記 - 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 ESG 能源危機 太陽能 天然氣 經濟 烏克蘭 歐洲 俄羅斯 德國