疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 名家專區 14:00 2022/04/26 分享： 分享： 經過首季第5波疫情，新盤陷於停擺狀態，踏入4月迎來限聚令放寬，新盤亦得以復常，全新項目傾巢而出，配合「茂波Plan」（即1,200萬元以下住宅可造8成按揭；而1,000萬元以下物業可造9成按揭）出擊，入場門檻相對容易，成功吸引一眾上車及換樓購買力。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 新盤4．21總攻日 2022/03/29 新盤4．21總攻日 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 你可能感興趣 新盤重現「呼吸PLAN」？ 12:53 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 新盤4．21總攻日 01:00 2022/03/29 新盤4．21總攻日 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 23:04 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 最新專欄文章 專家樓論 - 增「即食」土地供應？ 今日 增「即食」土地供應？ 專家樓論 - 擴大產能 重啟私人參建居屋？ 2022/04/25 擴大產能 重啟私人參建居屋？ 專家樓論 - 突然轉去炒車位 2022/04/22 突然轉去炒車位 專家樓論 - 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 2022/04/21 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 專家樓論 - 公營房屋供應 需要這個「結果」 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 銷售安排 一手市場 柏瓏I MONACO MARINE THE HENLEY II 啟德 會德豐地產 發展商