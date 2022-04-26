疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源

經過首季第5波疫情，新盤陷於停擺狀態，踏入4月迎來限聚令放寬，新盤亦得以復常，全新項目傾巢而出，配合「茂波Plan」（即1,200萬元以下住宅可造8成按揭；而1,000萬元以下物業可造9成按揭）出擊，入場門檻相對容易，成功吸引一眾上車及換樓購買力。

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