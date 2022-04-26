增「即食」土地供應？ 名家專區 2022/04/26 分享： 分享： 特首參選人政綱仍然是公眾最關心的事情，候選人李家超早前就談及，希望有更多土地房屋「短期」方案，短期增加供應的策略會否成為政綱重點？ 根據《經濟日報》在4月14日的報道，李家超之前在參與一場土地房屋的專題 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 擴大產能 重啟私人參建居屋？ 2022/04/25 擴大產能 重啟私人參建居屋？ 專家樓論 - 突然轉去炒車位 2022/04/22 突然轉去炒車位 專家樓論 - 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 2022/04/21 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 專家樓論 - 公營房屋供應 需要這個「結果」 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 2022/04/19 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 施政報告 土地供應 基建 啟德 填海 東涌 李家超 城規會 梁振英 團結香港基金