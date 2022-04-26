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增「即食」土地供應？

名家專區 2022/04/26

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特首參選人政綱仍然是公眾最關心的事情，候選人李家超早前就談及，希望有更多土地房屋「短期」方案，短期增加供應的策略會否成為政綱重點？

根據《經濟日報》在4月14日的報道，李家超之前在參與一場土地房屋的專題

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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