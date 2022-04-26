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中國經濟 如何「探底」？

名家專區 2022/04/26

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自國家統計局公布首季經濟數據，認定首季經濟增長平穩之後，4月疫情大範圍爆發，對經濟的影響不斷顯現下，中國經濟的大走勢中，如何「探底」與何時「見底」，就成了經濟界關注的話題。其中出現兩個有趣的判斷，一是

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撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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