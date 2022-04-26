中國經濟 如何「探底」？ 名家專區 2022/04/26 分享： 分享： 自國家統計局公布首季經濟數據，認定首季經濟增長平穩之後，4月疫情大範圍爆發，對經濟的影響不斷顯現下，中國經濟的大走勢中，如何「探底」與何時「見底」，就成了經濟界關注的話題。其中出現兩個有趣的判斷，一是 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人幣添波動 影響何在？ 2022/04/25 人幣添波動 影響何在？ 國情知聞 - 財策「靠前」 地方定勝負？ 2022/04/23 財策「靠前」 地方定勝負？ 國情知聞 - 地產撑大盤 戰力難復還 2022/04/22 地產撑大盤 戰力難復還 國情知聞 - 二次探底風險增 次季防就業危機 2022/04/21 二次探底風險增 次季防就業危機 國情知聞 - 經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 2022/04/20 經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 疫情 中國 經濟 金融 零售 行業 GDP 餐飲 地產 商品