憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 名家專區 2022/04/26 分享： 分享： 俄烏開戰所觸發的歐洲能源危機，似乎令歐洲政客有點不知所措，歐盟積極研究禁運俄羅斯能源的同時，卻發現過去原來從未想過一旦「斷氣」可以怎樣應對，以至出現應避免洗澡以減低天然氣消耗的神奇說法。 逾4成天然氣依 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 國金札記 - CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/25 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/24 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 國金札記 - 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 2022/04/22 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 國金札記 - 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/21 高通脹企業傷 Netflix說明一切 歐洲 俄羅斯 歐盟 德國 烏克蘭 制裁 天然氣 太陽能 發電量 風能