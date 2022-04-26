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憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」

名家專區 2022/04/26

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俄烏開戰所觸發的歐洲能源危機，似乎令歐洲政客有點不知所措，歐盟積極研究禁運俄羅斯能源的同時，卻發現過去原來從未想過一旦「斷氣」可以怎樣應對，以至出現應避免洗澡以減低天然氣消耗的神奇說法。

逾4成天然氣依

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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