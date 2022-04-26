環球股市出現一片恐慌的場面，繼上周五市場預期聯儲局五月便會加息半厘導致道指大跌近一千點之後，周末期間傳出北京出現疫情，使周一市場的情緒變得差劣，各地股市由亞太區跌至歐洲區和北美區，其中，內地主要指數急

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