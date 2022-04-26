超高息還是硬道理! 名家專區 02:30 2022/04/26 分享： 分享： 環球股市出現一片恐慌的場面，繼上周五市場預期聯儲局五月便會加息半厘導致道指大跌近一千點之後，周末期間傳出北京出現疫情，使周一市場的情緒變得差劣，各地股市由亞太區跌至歐洲區和北美區，其中，內地主要指數急 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 收十厘息的基建機械股 2022/04/22 收十厘息的基建機械股 投資坐標 - 超高息股手擁資源和技術! 2022/04/20 超高息股手擁資源和技術! 投資坐標 - 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 2022/04/15 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 投資坐標 - 逾十三厘息的雪茄屁股！ 2022/04/13 逾十三厘息的雪茄屁股！ 投資坐標 - 大部份企業毛利率恐受壓! 2022/04/12 大部份企業毛利率恐受壓! 康希諾生物－B（06185） 紫金礦業（02899） 中國石油股份（00857） 神冠控股（00829） 福田實業（00420） 堅寶國際（00675） 美股 天德化工（00609） 股票 港股