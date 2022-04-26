【拆解人幣挾淡】人行下調外滙存準金 釋百億美元彈藥國家隊隨時出擊

人民幣昨大跌最多近0.9%，兌每美元跌穿6.57見逾一年低位。迫使中國人民銀行出招，將金融機構外匯存款準備金率下調1個百分點。消息支持對在岸人民幣今早約在6.55徘徊，較昨低位反彈約200點子，惟放眼離岸人民幣昨晚瞬間反彈約400點子，即知人行此挾淡部署有一定震攝力。

外匯存款準備金率為銀行金融機構接受外滙存款後，向人行支付作為監管資本的比率。下調外滙存準金率即向銀行退還外滙，今次下調1個百分點至8%，中金估計釋出約100億美元資金，未來仍有下調空間。銀行增加外滙頭吋，必要時隨時可以化身為國家隊，在人行指揮捧下入市挾淡，沽美元、買人幣捍衞滙價。

人行下調外滙存準金率於5月15日才生效，但國家隊強陣當前，不少淡友自然撰擇即時冚倉離場。這大概可以解釋，為何離岸人幣昨晚由近6.61低位，瞬間急彈至約6.57，十多分鐘內升幅達0.6%。

離岸人幣近日較在岸價折讓不斷擴大，以昨傍晚低位計，離岸價跌近6.61，在岸價迫6.58，離岸價折讓逾300點子。相信在美國急加息預期不斷升温，美滙指數升逾101.5水平見逾2年高的情況下，中國卻受疫情反覆擴散及封城防控措施影響，令經濟下行風險增加，淡友有恃無恐加入造空人幣行列所致。

人行事先張揚向銀行提供捍衞人幣滙率的軍備，對震攝炒家混水摸魚固然能收一時之效。但卻無助扭轉中美息差倒掛，以及投資界對中國經濟放緩的預期，而這才是資金外流，人幣走弱的關鍵。

從數字上看，債券通北向交易的外資持倉，於2月及3月分別錄得逾800億元（人民幣‧下同）及1,100億元資金淨流出，連續2個月創債券通開通5年來走資新高；滬股通及深股通北向交易，3月以來反覆走資勢頭亦見明顯，合共走資逾480億元；國家外滙儲備今年首3個月亦持續下降。

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盡管中美債息倒掛短綫可能續擴大，過去兩年大舉流入套息的熱錢急平倉仍難避免，惟進入中國債市的外國長綫資金，未必會因而選擇大舉離場。本欄早前亦曾分析，美債息急升意味債價下跌，過去一年來投資美債連收息的總回報蝕近一成；反觀中國國債價升息降，連息總回報逾5%，兩者年回報差距達15個百分點。即使人幣近日跌勢轉急，亦只是跌回約一年前水平，外資滙率上也無甚損失。

再退一步看，外資機構現持中國債券總額約3.6萬億元，相對債券總規模近90億元，佔比僅約4%；外資通過滬股通及深股通北向交易，A股總持倉則約為2.2萬億元，佔比更只有3%。部分外資熱錢流出中國股債市場，亦不致於對人民幣滙率穩定構成重大衝擊。

更何況人民幣近日兌美元急轉弱，但對全球主要貨幣仍企相對高位。反映人民幣兌一籃子貨幣的指數CFETS顯示，人幣兌主要貨幣過去一年仍錄近8%升幅。中國國債無論對歐洲、英國及日本投資者而言，賺價、賺息、賺滙的吸引力還有不少。

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