囤菜恐慌蔓延 如何保衛消費？ 中國 13:39 2022/04/26 分享： 分享： 上海疫情仍未到拐點，首都北京也再爆出Omicron確診數量增多，當局如臨大敵嚴加封控，民眾則吸取上海經驗連夜囤貨。上海癱瘓未見盡頭，北京又瀕臨失守，恐慌向資本市場蔓延，昨天A股跌破3000點，顯示Omicron對預期的衝擊更加惡化。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 【上海疫情】孫春蘭：社會面清零沒捷徑 採最徹底辦法阻斷傳播源 2022/04/25 【上海疫情】孫春蘭：社會面清零沒捷徑 採最徹底辦法阻斷傳播源 國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復 2022/04/25 國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復 【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點 今日 【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點 【上海疫情】超大型居住社區怎封控？上海這地提「軟分隔」 今日 【上海疫情】超大型居住社區怎封控？上海這地提「軟分隔」 你可能感興趣 【上海疫情】孫春蘭：社會面清零沒捷徑 採最徹底辦法阻斷傳播源 15:04 2022/04/25 【上海疫情】孫春蘭：社會面清零沒捷徑 採最徹底辦法阻斷傳播源 國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復 17:33 2022/04/25 國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復 【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點 今日 12:43 【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點 經濟數據表現 宏觀分析 經濟衰退 防疫措施 疫情 經濟 財政政策 貨幣政策 GDP 零售