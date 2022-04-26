囤菜恐慌蔓延 如何保衛消費？

上海疫情仍未到拐點，首都北京也再爆出Omicron確診數量增多，當局如臨大敵嚴加封控，民眾則吸取上海經驗連夜囤貨。上海癱瘓未見盡頭，北京又瀕臨失守，恐慌向資本市場蔓延，昨天A股跌破3000點，顯示Omicron對預期的衝擊更加惡化。

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