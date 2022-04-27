【資產增值】通脹與戰爭夾擊下的資金部署

經過2年的疫情洗禮，不少投資者感到煩厭，期待回復穩定。可惜，事與願違，今年年初只有更大的波動，全球股市於2022年首3個月大起大落，尤其發生俄烏戰爭後刺激了拋售，大部分市場經歷自疫情以來的最大季度跌幅。

專訪殿堂級大師卓百德 外圍風險升 美或陷衰退 逢高減持港股【下一頁】

本月初，美市跌超過1.5%，而隨著華盛頓啟動創紀錄的緊急石油儲備釋放，油價暴跌超過6美元，加上供應鏈中斷及疫情後需求回升等情況，導致通脹升幅達數十年來最高位。

回顧去年年底，超過40%發達經濟體及70%新興經濟體的按年通脹率，升幅達5%或以上。5%的通脹率所指，你現時的現金存款將在約14年內損失一半的價值。

通常愈高的通脹率會導致愈高的息率，因為不少央行會利用息率來控制通脹率。隨通脹升溫時，央行便會提高息率以減緩經濟放緩，達至降低通脹率的效果，但愈高的息率往往使借貸成本增加，即是你的按揭貸款、汽車貸款或學生貸款成本會隨之增加。

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在這情況下，對投資者或純粹儲蓄者而言，應該如何處理手上的資金（或資產）才好？

專注長線資產增值

長綫角度，市場走勢多數往上升。雖然2022年開局不穩，但現時全球股市已由俄烏戰爭導致的暴跌中調整過來。進一步回顧歷史，撇除人命傷亡問題外，戰爭或任何地緣政治事件，一般不會對股市造成持久影響。

當然，無人可保證最壞的時期已過去，亦無法保證市場價位已見底，而通脹或政治事件的不確定性，在短期內會導致市場波動。但即使情況超出控制範圍，投資者仍可部署讓個人長綫投資做得更有效。

做好部署迎接高息率

美國聯儲局於3月開始加息，是自3年來的首次加息，並放話表示將於今年內更積極進行加息活動。可見加息不會是短期事件，且會持續影響你的投資組合中各類資產，原因如下：

I. 息率上升則債券價額下跌

加息對債券組合的直接影響最大，因為債券及息率具反向關係，即息率上升時債券的價格便會下跌。與短期債券相比，長期債券（如10至30年期債券）對息率變化尤其敏感。因此，壓制因息率上升而衍生的風之方法，就是增持投資組合中的短期債券（至少多於長期債券）。

II. 部分股票板塊更受高息率環境影響

在股票市場中，息率上升通常使金融界受惠，如銀行、經紀及保險公司往往看好此環境下的盈利增長；但另一方面，如水電、房地產或電訊行業，需派息的企業的股價則可能受打擊，因高息率可能會增加其營業成本，進而影響其派息能力。

歸根結底，您需要建立一個多元化的投資組合，以盡最大可能降低息率風險。雖然上文提及的債券價格，或會因息率上升而受打壓，但買入債券仍有助平衡投資組合中的股票風險。

建立低風險、高流動的應急基金

全面的資金管理應涵蓋手持的現金，尤其應急基金中的現金資金。例如，開售所提到通脹會隨時間蠶食現金價值，所以應急基金內的現金應存放於低風險、高流動的平台以規避高風險投資帶來的不穩定性，同時避免受短期市場波動影響，導致基金價值大幅下跌，失去應急作用，有別於其他長綫儲蓄目標。

應急基金需要盡快建立，以備不時之需，而應急基金應該較任何的投資目標重要。

作者：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩

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