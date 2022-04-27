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【市場脈搏】煤電邏輯切換 火電股業務轉型急救業績

研究報告 09:00 2022/04/27

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過去一年，中國持續發布保供穩價政策，國內隨疫情及用電增速回落，電力公司一季度火電發電量顯降幅。今年國家發展改革委明確煤炭價格合理區間，短期內以「計劃煤」和「市場電」過渡，以理順煤與電價的關係。

專訪殿堂級大師卓百德 外圍風險升 美或陷衰退 逢高減持港股【下一頁

一方面，電力公司有序地從火電轉型新能源業務；另一邊相，「保供穩（煤炭）價」政策利好一眾火電股，來到第二季其市場表現將如何，由各券商逐一解讀。

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中泰證券：

該行看好火電轉型標的二季度市場表現，主要原因有以下5點：
（1）經過前期下跌後，板塊已具備一定的安全邊際；
（2）煤電市場化交易電價上浮，有助於對冲煤價上升，對火電企業帶來的成本端的壓力；
（3）煤價調控及煤炭保供政策推進，淡季煤價或將下行；
（4）國內疫情多點散發，電力需求偏弱，火電出力減少，助力火電減少
（5）新能源轉型推進，中長期風光新能源裝機增長確定性高。

火電轉型風光新能源發展的公司，自2022年初以來大幅下跌，而站在當前時點，該行對火電轉型風光新能源標的或許可以開始樂觀起來。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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