【市場脈搏】煤電邏輯切換 火電股業務轉型急救業績（第二版）

過去一年，中國持續發布保供穩價政策，國內隨疫情及用電增速回落，電力公司一季度火電發電量顯降幅。今年國家發展改革委明確煤炭價格合理區間，短期內以「計劃煤」和「市場電」過渡，以理順煤與電價的關係。

專訪殿堂級大師卓百德 外圍風險升 美或陷衰退 逢高減持港股【下一頁】

一方面，電力公司有序地從火電轉型新能源業務；另一邊箱，「保供穩（煤炭）價」政策利好一眾火電股，來到第二季其市場表現將如何，由各券商逐一解讀。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中泰證券：

該行看好火電轉型標的二季度市場表現，主要原因有以下5點：

（1）經過前期下跌後，板塊已具備一定的安全邊際；

（2）煤電市場化交易電價上浮，有助於對冲煤價上升，對火電企業帶來的成本端的壓力；

（3）煤價調控及煤炭保供政策推進，淡季煤價或將下行；

（4）國內疫情多點散發，電力需求偏弱，火電出力減少，助力火電減少

（5）新能源轉型推進，中長期風光新能源裝機增長確定性高。

火電轉型風光新能源發展的公司，自2022年初以來大幅下跌，而站在當前時點，該行對火電轉型風光新能源標的或許可以開始樂觀起來。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。★☆★

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...