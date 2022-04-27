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【新能源車下鄉】富瑞：4月產量按月料跌4成 訂單足撑疫後銷情

研究報告 08:10 2022/04/27

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國務院辦公廳最新發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提出穩定增加汽車等大宗消費，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，消息刺激港股新能源汽車股反彈。不過受惠國策前，板塊仍要先面對中國封城對供應鏈造成的沉重打擊。富瑞估計，封城將導致4月新能源車產量較上一個月倒退40%

內地汽車產業鏈受封城影響巨大，皆因今次不少產業重鎮如上海、吉林及廣東等，在本輪疫情中成為了高風險地區，而這些地方的產量2021年佔全國34%。同時，由於不少汽車零件供應商，諸如博世、ZF Group及舍弗勒均落戶上海，令到企業就算產能設在低風險地區也要受累，因為工廠的儲備零部件只可維持2至3周的生產。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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