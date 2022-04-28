【新能源車展望】富瑞教分析 睇銷售 更要睇訂單

新能源車，除了響應環保，更是有國策有需求，值得長期關注的產業。但新能源車股面對疫情、估值、技術、供應鏈等長短綫發展的問題，投資者應如何衡量？

本篇先聚焦當前新能車的銷情，尤其內地疫情下，4月銷情不容樂觀，但富瑞分析，卻提醒了訂單是反應未來銷情改善的重要綫索。

國策面：國務院辦公廳最新發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提出穩定增加汽車等大宗消費，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，消息刺激港股新能源汽車股反彈。不過受惠國策前，板塊仍要先面對中國封城對供應鏈造成的沉重打擊。富瑞估計，封城將導致4月新能源車產量較上一個月倒退40%。

新能源汽車股：比亞迪 （01211） 、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、長城汽車 （02333） 隨股市回升，理想 （02015） 表現較遜。

內地汽車產業鏈受封城影響巨大，皆因今次不少產業重鎮如上海、吉林及廣東等，在本輪疫情中成為了高風險地區，而這些地方的產量2021年佔全國34%。同時，由於不少汽車零件供應商，諸如博世、ZF Group及舍弗勒均落戶上海，令到企業就算產能設在低風險地區也要受累，因為工廠的儲備零部件只可維持2至3周的生產。

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