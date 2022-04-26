屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 名家專區 20:08 2022/04/26 分享： 分享： 為了杜絕納米樓，令港人「住大啲」，發展局局長黃偉綸在去年底宣布，計劃在政府賣地加入最低面積280平方呎的限制。而首幅「限呎官地」今日卻流標。有不少人質疑，當局加入單位面積限制是導致地皮流標的主因，究竟兩者有沒有直接關係？ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 公營房屋供應 需要這個「結果」 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 增「即食」土地供應？ 今日 增「即食」土地供應？ 你可能感興趣 公營房屋供應 需要這個「結果」 01:00 2022/04/20 公營房屋供應 需要這個「結果」 增「即食」土地供應？ 今日 01:00 增「即食」土地供應？ 最新專欄文章 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 2022/04/09 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 用途相對靈活 工廈成外資新寵 2022/04/09 用途相對靈活 工廈成外資新寵 香港人口負增長 對樓價衝擊多大？ 2022/04/01 香港人口負增長 對樓價衝擊多大？ 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 招標 賣地 納米樓 地政總署 屯門 黃偉綸 發展商