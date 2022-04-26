屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？  

為了杜絕納米樓，令港人「住大啲」，發展局局長黃偉綸在去年底宣布，計劃在政府賣地加入最低面積280平方呎的限制。而首幅「限呎官地」今日卻流標。有不少人質疑，當局加入單位面積限制是導致地皮流標的主因，究竟兩者有沒有直接關係？

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