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【大行薦股名單】五大行 首選股 焦點股 一文盡覽

研究報告 11:02 2022/04/28

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總結最近一周大行推介，星展銀行推薦10隻港股首選股，滙豐推介12隻恒指成份股，建銀國際推介第二季10大焦點股。摩根士丹利更新了亞大區（撇除日本）焦點股名單。

外圍風險升級點算好？專訪「殿堂級大師」卓百德談最新部署【下一頁

星展推薦10隻首選股

星展銀行發表港股策略報告，認為港股目前估值吸引，對其於今年下半年回升持審慎樂觀看法。分別給予恒生指數及國企指數，未來12個月目標24600點和8160點，對應今年預測市盈率11.6倍和9.3倍。

    點擊圖片放大

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入　），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 研究報告

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