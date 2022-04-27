綠債政府派錢 勿以利小不為

美國預期急加息及內地疫情擴散陰影揮之不去，港股周一大跌700多點後，昨曾反彈近400點後一度倒跌。加息受惠股滙豐（00005）首季預期壞帳撥備增，昨午業績公布後瀉逾4%。穩健高息股淨土難覓，轉向政府零

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