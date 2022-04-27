綠債政府派錢 勿以利小不為 名家專區 2022/04/27 分享： 分享： 美國預期急加息及內地疫情擴散陰影揮之不去，港股周一大跌700多點後，昨曾反彈近400點後一度倒跌。加息受惠股滙豐（00005）首季預期壞帳撥備增，昨午業績公布後瀉逾4%。穩健高息股淨土難覓，轉向政府零 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 走資唱入雲 港股再探底 2022/04/26 走資唱入雲 港股再探底 透視中港美 - 美股真實時刻 港滙漸迫弱方 2022/04/25 美股真實時刻 港滙漸迫弱方 透視中港美 - 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 2022/04/23 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 透視中港美 - 知乎破底2成 突顯T+5風險 2022/04/23 知乎破底2成 突顯T+5風險 透視中港美 - 滙豐靜極思動 觀望季績撥備 2022/04/22 滙豐靜極思動 觀望季績撥備 綠色債券 債券 美滙指數 恒生指數 滙豐控股（00005） 香港交易所（00388） 可持續發展