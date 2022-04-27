內地鬆房策 中海外收集 名家專區 2022/04/27 分享： 分享： 雖然中央出招防止人民幣貶值，但內地股市依然下跌，國企指數亦先升後回，即使中央發文促消費，也只是老生常談。經濟增長關鍵之一是房地產市場，惟房地產調控今年初有鬆動迹象，中國海外（00688）未來盈利勝在穩 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【升夢10年】換屆推動周期 港股有望重踏升路（第四版） 2022/04/26 【升夢10年】換屆推動周期 港股有望重踏升路（第四版） 中字股實力談 - 國指見6000點 投入首注資金 2022/04/26 國指見6000點 投入首注資金 中字股實力談 - 【十年一夢】港股裂口淪陷重見十年價（第四版） 2022/04/25 【十年一夢】港股裂口淪陷重見十年價（第四版） 中字股實力談 - 電訊股穩增長 聯通估值最低 2022/04/23 電訊股穩增長 聯通估值最低 中字股實力談 - 【AH鬥弱】恒指裂口抗跌力強 國指上證爭見3月低位（第四版） 2022/04/22 【AH鬥弱】恒指裂口抗跌力強 國指上證爭見3月低位（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 中國海外發展（00688） 金融服務 人民幣 銀行