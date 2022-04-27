內地鬆房策 中海外收集

雖然中央出招防止人民幣貶值，但內地股市依然下跌，國企指數亦先升後回，即使中央發文促消費，也只是老生常談。經濟增長關鍵之一是房地產市場，惟房地產調控今年初有鬆動迹象，中國海外（00688）未來盈利勝在穩

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