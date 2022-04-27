【加息周期】曾淵滄分析 哪個板塊只能短炒？

美國聯儲局主席鮑威爾上周四出席國際貨幣基金組織（IMF）活動時表示，美聯儲可能在5月會議上加息0.5個百分點，之後加息的幅度有機會提高，以降低通脹，消息導致美股上周五急跌。

對於美國踏入加息周期，資深股評人曾淵滄早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示，加息初期對金融股有利，但去到加息中後期，出現經濟衰退風險時，就開始對金融股不利。

「現在我買銀行股不會再長揸，以前可以天長地久地持有，但現在只能短炒！」

在本地銀行股當中，曾淵滄最看好中銀香港 （02388） ，認為較滙豐 （00005） 前景更佳，兩者近日股價表現，可點擊下圖查看。

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「滙豐的身份始終很尷尬，如果日後地緣政治風險增加，具中資背景的銀行在香港會更有優勢，相信滙豐最輝煌的時代已經過去。」

適逢滙豐在4月26日公布今年首季業績，績後滙豐跌4.16%，跌穿50元。

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