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俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？

國際 21:48 2022/04/26

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陷於膠着的俄烏戰爭，近期出現變化，有俄羅斯將領對一直未清楚闡釋的第二階段軍事行動，作出解說，表明希望完全佔領烏克蘭黑海沿岸所有領土，並要打通一條通往摩爾多瓦東部德涅斯特河沿岸（Transnistria）地區的陸路通道。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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