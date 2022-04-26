俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 國際 21:48 2022/04/26 分享： 分享： 陷於膠着的俄烏戰爭，近期出現變化，有俄羅斯將領對一直未清楚闡釋的第二階段軍事行動，作出解說，表明希望完全佔領烏克蘭黑海沿岸所有領土，並要打通一條通往摩爾多瓦東部德涅斯特河沿岸（Transnistria）地區的陸路通道。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/24 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/20 高通脹企業傷 Netflix說明一切 你可能感興趣 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 22:44 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 22:40 2022/04/24 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 19:41 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 最新專欄文章 國金札記 - 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 今日 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 國金札記 - CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/25 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 國金札記 - 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 2022/04/22 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 國金札記 - 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/21 高通脹企業傷 Netflix說明一切 地緣政治 戰爭 頓巴斯 德涅斯特河沿岸 軍事 摩爾多瓦 基輔 烏克蘭 俄羅斯 普京