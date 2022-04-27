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安本：ESG投資處於起步階段

名家專區 2022/04/27

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去年7月29日是「地球超載日」（Earth Overshoot Day，EOD），意思是人類對生態資源的需求，已經超過地球在同一年的全年可再生能力。換言之，世界的消耗量相當於大約1.7個地球的資源。

...

撰文 : Amanda Young 安本（abrdn）首席可持續發展官

欄名 : 名家觀點

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