安本：ESG投資處於起步階段 名家專區 2022/04/27 分享： 分享： 去年7月29日是「地球超載日」（Earth Overshoot Day，EOD），意思是人類對生態資源的需求，已經超過地球在同一年的全年可再生能力。換言之，世界的消耗量相當於大約1.7個地球的資源。 過 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Amanda Young 安本（abrdn）首席可持續發展官 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：人民幣可能繼續下行 2022/04/26 中金：人民幣可能繼續下行 光銀林樵基：政策發力 經濟減壓 2022/04/22 光銀林樵基：政策發力 經濟減壓 專訪 - 建銀國際趙文利：恒指窄幅橫行 2022/04/21 建銀國際趙文利：恒指窄幅橫行 中金：疫情傷害大 政策減痛楚 2022/04/20 中金：疫情傷害大 政策減痛楚 中金：美國通脹難回落 2022/04/15 中金：美國通脹難回落 經濟 商業 美元 金融 歐洲 基金 商品 歐盟 可持續發展 大自然