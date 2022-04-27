逐一拆解「限呎地」流標之謎 名家專區 08:00 2022/04/27 分享： 分享： 拆解今次屯門「限呎地」流標有3大因素，包括項目規模龐大、建築難度高，以及屯門區未來供應多，而地皮涉及「限呎」因素，相信只是催化劑，而不是地皮流標的主因。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 專家樓論 相關文章 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 你可能感興趣 增「即食」土地供應？ 01:00 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 加快土地供應才是王道 17:00 2021/09/22 加快土地供應才是王道 最新專欄文章 專家樓論 - 細過280呎單位 十個新盤有八個 今日 細過280呎單位 十個新盤有八個 專家樓論 - 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 2022/04/26 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 專家樓論 - 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 專家樓論 - 擴大產能 重啟私人參建居屋？ 2022/04/25 擴大產能 重啟私人參建居屋？ 專家樓論 - 突然轉去炒車位 2022/04/22 突然轉去炒車位 一手市場 招標 屯門區 長實 路勁 納米樓 屯門 發展商