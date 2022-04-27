  • 26°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 08:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

逐一拆解「限呎地」流標之謎

名家專區 08:00 2022/04/27

分享：

分享：

拆解今次屯門「限呎地」流標有3大因素，包括項目規模龐大、建築難度高，以及屯門區未來供應多，而地皮涉及「限呎」因素，相信只是催化劑，而不是地皮流標的主因。

...

欄名 : 專家樓論

相關文章

增「即食」土地供應？
2022/04/26
增「即食」土地供應？
加快土地供應才是王道
2021/09/22
加快土地供應才是王道

你可能感興趣

增「即食」土地供應？
01:00 2022/04/26
增「即食」土地供應？
加快土地供應才是王道
17:00 2021/09/22
加快土地供應才是王道

最新專欄文章

專家樓論 - 細過280呎單位 十個新盤有八個
今日
細過280呎單位 十個新盤有八個
專家樓論 - 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源
2022/04/26
疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源
專家樓論 - 增「即食」土地供應？
2022/04/26
增「即食」土地供應？
專家樓論 - 擴大產能 重啟私人參建居屋？
2022/04/25
擴大產能 重啟私人參建居屋？
專家樓論 - 突然轉去炒車位
2022/04/22
突然轉去炒車位
一手市場 招標 屯門區 長實 路勁 納米樓 屯門 發展商

下一篇文章

儲油賣油股息高達十二厘!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版