權威財政專家 倡調整預算加碼擴張

對中國宏觀經濟的判斷，分成兩個不同的陣營，近日公布的國家統計局中國統計資訊服務中心首季百名經濟學家信心調查，一派受訪經濟學家認為當前中國經濟形勢偏弱，但預期未來半年有望改善。但也有一批經濟學家認定，以

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