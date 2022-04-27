權威財政專家 倡調整預算加碼擴張 名家專區 2022/04/27 分享： 分享： 對中國宏觀經濟的判斷，分成兩個不同的陣營，近日公布的國家統計局中國統計資訊服務中心首季百名經濟學家信心調查，一派受訪經濟學家認為當前中國經濟形勢偏弱，但預期未來半年有望改善。但也有一批經濟學家認定，以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟 如何「探底」？ 2022/04/26 中國經濟 如何「探底」？ 國情知聞 - 人幣添波動 影響何在？ 2022/04/25 人幣添波動 影響何在？ 國情知聞 - 財策「靠前」 地方定勝負？ 2022/04/23 財策「靠前」 地方定勝負？ 國情知聞 - 地產撑大盤 戰力難復還 2022/04/22 地產撑大盤 戰力難復還 國情知聞 - 二次探底風險增 次季防就業危機 2022/04/21 二次探底風險增 次季防就業危機 疫情 中國 經濟 金融 基建 國債 國家統計局 集資 朱鎔基 財政政策