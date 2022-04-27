俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 名家專區 2022/04/27 分享： 分享： 陷於膠着的俄烏戰爭，近期出現變化，有俄羅斯將領對一直未清楚闡釋的第二階段軍事行動，作出解說，表明希望完全佔領烏克蘭黑海沿岸所有領土，並要打通一條通往摩爾多瓦（Moldova）東部德涅斯特河沿岸（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 國金札記 - 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/26 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 國金札記 - CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/25 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 國金札記 - 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 2022/04/22 油價漲電動車受捧 高通脹Tesla仍勇猛 經濟 歐洲 俄羅斯 人口 烏克蘭 軍事 制裁 戰爭 普京 北約