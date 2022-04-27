候任特首辦公室 下周率先出台 確保順利交接 待李家超當選可即開工 名家專區 2022/04/27 分享： 分享： 今屆特首選舉於5月8日投票，唯一候選人李家超高票當選已無懸念。為了確保兩屆政府順利交接，據知，港府開設的候任特首辦公室下周將率先出台，待李家超當選之後，可以立刻開工。 政務司長新聞秘書 料過檔幫手 根據過 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 2022/04/26 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 有政戲 - 李家超本周公布政綱 4大重點曝光 2022/04/25 李家超本周公布政綱 4大重點曝光 有政戲 - 李家超問責班子 立會選委成人才庫 2022/04/22 李家超問責班子 立會選委成人才庫 有政戲 - 李家超組班 政圈流傳司局長人選 2022/04/21 李家超組班 政圈流傳司局長人選 有政戲 - 李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 2022/04/20 李嘉誠不再暗喻 女媧補天變明撑家超 傅流螢 林鄭月娥 選舉 李家超 特首選舉 梁振英 任命 特首辦