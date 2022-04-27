今屆特首選舉於5月8日投票，唯一候選人李家超高票當選已無懸念。為了確保兩屆政府順利交接，據知，港府開設的候任特首辦公室下周將率先出台，待李家超當選之後，可以立刻開工。

政務司長新聞秘書 料過檔幫手

根據過

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