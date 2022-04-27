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儲油賣油股息高達十二厘!

名家專區 02:30 2022/04/27

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美股早一晚尾市反彈，三大指數均轉升，帶動亞太區股市高開，中港股市也趁機反彈，然而，很快便又回落，北京市擴大疫情檢測至十一個區，而部分城鎮陸續加入封城，使投資者不安，上證指數收市跌逾四十點失守二千九百點

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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