儲油賣油股息高達十二厘! 名家專區 02:30 2022/04/27 分享： 分享： 美股早一晚尾市反彈，三大指數均轉升，帶動亞太區股市高開，中港股市也趁機反彈，然而，很快便又回落，北京市擴大疫情檢測至十一個區，而部分城鎮陸續加入封城，使投資者不安，上證指數收市跌逾四十點失守二千九百點 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 超高息還是硬道理! 2022/04/26 超高息還是硬道理! 投資坐標 - 收十厘息的基建機械股 2022/04/22 收十厘息的基建機械股 投資坐標 - 超高息股手擁資源和技術! 2022/04/20 超高息股手擁資源和技術! 投資坐標 - 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 2022/04/15 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 投資坐標 - 逾十三厘息的雪茄屁股！ 2022/04/13 逾十三厘息的雪茄屁股！ 天源集團（06119） 招商局商業房託（01503） A股 滙豐控股（00005） 美股 天德化工（00609） 派息 港股 疫情