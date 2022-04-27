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【疫後配置】數字化和大眾消費迎契機

研究報告 08:00 2022/04/27

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迎接新一輪疫後修復配置良機，究竟有甚麼投資方向和板塊值得留意呢？東北證券研究報告指出，主要利好數字化需求及大眾消費兩個方向。首先，在科學、嚴格防疫政策下，各地開始推行「場所碼」等措施，數字化治理需求提升。其次，恢復需求支撑下，酒店、旅遊、體育、餐飲等板塊有望迎來機遇。

1.新疫情防控政策下，綫上需求和數字化治理有望受益︰首先Toc端來看，隨着當前疫情感染人數的增多，大面積封控和隔離導致綫上辦公、綫上教育和綫上娛樂等需求上升，軟件、遊戲、元宇宙等相關板塊有望受益；其次Tob 端方面，在科學、嚴格防疫政策下，各地開始推行「場所碼」等措施，數字化治理需求提升。

2.疫情拐點後風險偏好迎來修復，需求支撑下酒店、旅遊、體育、餐飲等板塊有望迎來機遇︰相比2020 年，本次疫情區域集中度較高，多數地區的餐飲、旅遊需求條件仍然具備，因此對大眾消費盈利預期的影響有限；考慮到上海當前每日的新增病例已經迎來階段性拐點，市場對於疫情的擔憂已經有所緩解，後續在「科學防疫」政策以及「場所碼」等數字化治理與特效藥和疫苗的推行下，需求有望得到釋放，酒店餐飲、旅遊及景區、體育和餐飲等大眾消費板塊有望迎來邊際改善。

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欄名 : 券商有路捉

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