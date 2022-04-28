【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資

受累內地疫情升温，現時中港股正反覆尋底。對於中資股短期走勢，瑞銀預期內地動態清零防疫政策將持續，料企業盈利受影響，不過，料短期內政策支持將成為催化劑，有助於提振投資者情緒。

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隨着各大城市陸續採取管控和封控防疫措施，隨着疫情擴散，瑞銀預期，鑒於出行限制料將持續，消費和製造業活動很可能因物流受阻而繼續受到衝擊。在經濟增長日益受到挑戰（尤其是今年下半年）的情況下，我們預計中央政府將加大財政和貨幣支持力度。降準降息等貨幣支持措施有望推出，基建投資繼續發力，房地產政策實施可望更為靈活。

由於內志地消費將受到限制措施拖累，瑞銀下調對中資股2022年的盈利預測，將2022年企業盈利增速預期從13%下調至11%，以反映三個主要行業，通信服務、可選消費和工業的增長可能放緩。

對於陸續公布的首季業績，瑞銀認為，中資股首季業績表現料會遜於預期，尤其是可選消費、房地產、部份IT/工業等板塊。大宗商品價格上漲、減值損失增加、疫情導致的業務中斷等是業績未達預期的主要原因。

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