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【A股焦點】瑞銀孟磊：A股市場將於第三季反彈

財金猛人追蹤 13:49 2022/04/27

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瑞銀證券中國策略分析師孟磊認為，A股受宏觀壓力和新冠變種病毒Omicron影響，資金流動性不會流入股票市場，股票會出現盤整下，二季度處於震蕩磨底期，預期A股於第三季出現反彈

從瑞銀數據顯示，由於A股盈利增速從去年10月後爆發，他預計今年上半年零增長左右，下半年A股盈利可回復10%，料未來1個月會整體修復

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專訪殿堂級大師卓百德 外圍風險升 美或陷衰退 逢高減持港股【下一頁

對於人行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，他指出，有市場認為降5個百分點，所以央行現時調低0.25個百分點略低於市場預期。目前，資金過高情況下，政策不會慢灌或過份寬鬆。

看好食品飲料板塊

行業配置方面，孟磊認為消費股受疫情影響整體板塊較弱，主要看居民收入數據，而食品飲料類屬盈利穩定性的板塊，2021年穩定增長達15%。（見圖二）

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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