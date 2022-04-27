亞幣下跌 未來新興債市有壓力

新一輪亞洲貨幣大跌，而這一次的下跌快速，未來如果亞洲主要中央銀行不出手的話，留意會否有大量熱錢流出亞洲資產，特別是債市。

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我們先來看日圓滙價。如圖一的日元兌美元圖所示，2022年年初以來日圓滙率貶值了10%，如此快的貶值速度，甚至超過了1997年亞洲金融危機爆發時，而在1997年亞洲金融風暴之前，日圓滙率已率先在1995年快速貶值，拉開了的序幕......

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