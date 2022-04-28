【中美角力】C基金李浩德評 遭制裁的醫藥板塊

在去年12月，有傳藥明生物 （02269） 被納入美國商務部制裁名單，不過當時出台的制裁名單只有「中國解放軍軍事科學院軍事醫學研究院」及旗下11間研究機構在列。

在今年2月，美國商務部再將33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List），名單包括藥明生物旗下多間關連企業，包括無錫藥明生物技術股份有限公司和上海藥明生物技術有限公司。

對於藥物研發外包服務行業前景，鵬格斯資產管理首席投資總監，並管理C基金中國股票基金的李浩德在接受《投資理財周刊》專訪時表示，行業短期前景比較淡，一方面，中國增長股近乎全部死亡，另一方面，行業內個別公司被美國商務部盯上之後，比較敏感，拖累估值下挫。

李浩德續稱，美國相關業務受清單影響而減少，而且行業在內地的競爭相當大，以前認為可以出海，擴大市佔率，但而家就比較難，整個醫療行業已經捱了一年。

他相信，在醫療、醫藥股當中，只有疫情受惠股可以短炒，其他板塊要小心留意風險。

藥明生物其後發聲明稱，已知悉旗下兩間公司遭列入「未經核實」實體名單，但指出該等子公司列入未經核實名單，是因為相關美國政府機構無法進行必要核實程序，以便自美國供應商處出口相應設備。未經核實名單與實體名單不同，列入未經核實名單並不意味著美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味著與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。

藥明生物相信事件對集團為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響，各項業務均正在穩步推進。

受事件影響，藥明生物及藥明系股份，包括藥明康德 （02359） 和藥明巨諾 （02126） 股價自去年開始反覆下跌，截至4月27日，藥明生物、藥明康德和藥明巨諾年初至今分別跌40.5%、22.7%和44.2%，股價近日表現可點擊下圖查看。

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記者：陳紫瑩

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