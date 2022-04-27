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約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？

國際 21:48 2022/04/27

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俄烏戰爭打了超過兩個月，交戰的俄烏兩國固然首當其衝，環球經濟也被拖下水，全世界都希望盡快止戰，恢復和平。可是英國首相約翰遜（Boris Johnson），較早前到訪印度時作出悲觀推斷，直指戰事有可能持續到2023年底。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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