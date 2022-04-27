約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 國際 21:48 2022/04/27 分享： 分享： 俄烏戰爭打了超過兩個月，交戰的俄烏兩國固然首當其衝，環球經濟也被拖下水，全世界都希望盡快止戰，恢復和平。可是英國首相約翰遜（Boris Johnson），較早前到訪印度時作出悲觀推斷，直指戰事有可能持續到2023年底。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 高通脹企業傷 Netflix說明一切 2022/04/20 高通脹企業傷 Netflix說明一切 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 2022/04/20 貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 你可能感興趣 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 19:41 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 16:05 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 高通脹企業傷 Netflix說明一切 19:39 2022/04/20 高通脹企業傷 Netflix說明一切 最新專欄文章 國金札記 - 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 今日 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 國金札記 - 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/26 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 國金札記 - CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 2022/04/25 CNN+生不逢時？ 悲劇收場早注定 地緣政治 戰爭 黑海 頓巴斯 澤連斯基 軍事 烏克蘭 約翰遜 俄羅斯 普京