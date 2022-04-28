美債息企硬 高息股失寵？ 名家專區 2022/04/28 分享： 分享： 港股經周一大跌700點多後，恒指連日二萬點關展開攻防戰。小米（01810）、京東（09618）等藍籌科技股昨低位反彈逾3%，反而部分高息傳統經濟股連日偏軟拖累大市。 滙豐（00005）首季錄6億美元壞帳 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 綠債政府派錢 勿以利小不為 2022/04/27 綠債政府派錢 勿以利小不為 透視中港美 - 走資唱入雲 港股再探底 2022/04/26 走資唱入雲 港股再探底 透視中港美 - 美股真實時刻 港滙漸迫弱方 2022/04/25 美股真實時刻 港滙漸迫弱方 透視中港美 - 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 2022/04/23 美擴摘牌羅網 港交所獨受惠 透視中港美 - 知乎破底2成 突顯T+5風險 2022/04/23 知乎破底2成 突顯T+5風險 美國 加息 藍籌股 恒生指數 滙豐控股（00005） 中信股份（00267） 中國石油化工股份（00386） 香港交易所（00388） 中國石油股份（00857） 建設銀行（00939）