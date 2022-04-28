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美債息企硬 高息股失寵？

名家專區 2022/04/28

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港股經周一大跌700點多後，恒指連日二萬點關展開攻防戰。小米（01810）、京東（09618）等藍籌科技股昨低位反彈逾3%，反而部分高息傳統經濟股連日偏軟拖累大市。

滙豐（00005）首季錄6億美元壞帳

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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