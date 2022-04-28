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華能積極轉型 次季有望轉盈

名家專區 2022/04/28

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內地股市昨天單日轉向，加上「破腳穿頭」走勢，反彈剛開始，有助拉動在低位徘徊的國指。至於去年下半年業績低迷的華能國際（00902），今年首季續虧損但第二季有望轉盈，今年業績更有力否極泰來，關鍵是轉型步伐

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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