華能積極轉型 次季有望轉盈 名家專區 2022/04/28 分享： 分享： 內地股市昨天單日轉向，加上「破腳穿頭」走勢，反彈剛開始，有助拉動在低位徘徊的國指。至於去年下半年業績低迷的華能國際（00902），今年首季續虧損但第二季有望轉盈，今年業績更有力否極泰來，關鍵是轉型步伐 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人仔與港股】人民幣10年貶4% 港股2萬點爭扎 （第四版） 2022/04/27 【人仔與港股】人民幣10年貶4% 港股2萬點爭扎 （第四版） 中字股實力談 - 內地鬆房策 中海外收集 2022/04/27 內地鬆房策 中海外收集 中字股實力談 - 【升夢10年】換屆推動周期 港股有望重踏升路（第四版） 2022/04/26 【升夢10年】換屆推動周期 港股有望重踏升路（第四版） 中字股實力談 - 國指見6000點 投入首注資金 2022/04/26 國指見6000點 投入首注資金 中字股實力談 - 【十年一夢】港股裂口淪陷重見十年價（第四版） 2022/04/25 【十年一夢】港股裂口淪陷重見十年價（第四版） 市盈率 市帳率 電力 恒生中國企業指數 華能國際電力股份（00902） 新能源 板塊