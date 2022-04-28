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租金跌 轉不轉租的抉擇

名家專區 2022/04/28

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租金跟隨樓價回調，差餉物業估價署上周公布的租金指數同樣按月下跌，3月份報178.8點，按月下跌約0.55%，接近2021年5月所錄178.3點水平，今年首季累跌2.13%。

租金下跌，當然有人歡喜有人愁

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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