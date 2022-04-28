租金跌 轉不轉租的抉擇 名家專區 2022/04/28 分享： 分享： 租金跟隨樓價回調，差餉物業估價署上周公布的租金指數同樣按月下跌，3月份報178.8點，按月下跌約0.55%，接近2021年5月所錄178.3點水平，今年首季累跌2.13%。 租金下跌，當然有人歡喜有人愁 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 逐一拆解「限呎地」流標之謎 2022/04/27 逐一拆解「限呎地」流標之謎 專家樓論 - 細過280呎單位 十個新盤有八個 2022/04/27 細過280呎單位 十個新盤有八個 專家樓論 - 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 2022/04/26 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 專家樓論 - 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 專家樓論 - 擴大產能 重啟私人參建居屋？ 2022/04/25 擴大產能 重啟私人參建居屋？ 樓價 物業 差餉物業估價署 物業出租 收租 沙田 沙田區