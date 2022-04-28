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俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日

名家專區 2022/04/28

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俄烏戰爭打了超過兩個月，交戰的俄烏兩國固然首當其衝，環球經濟也被拖下水，全世界都希望盡快止戰，恢復和平。可是英國首相約翰遜（Boris Johnson）較早前到訪印度時作出悲觀推斷，直指戰事有可能持續

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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