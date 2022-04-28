俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 名家專區 2022/04/28 分享： 分享： 俄烏戰爭打了超過兩個月，交戰的俄烏兩國固然首當其衝，環球經濟也被拖下水，全世界都希望盡快止戰，恢復和平。可是英國首相約翰遜（Boris Johnson）較早前到訪印度時作出悲觀推斷，直指戰事有可能持續 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 國金札記 - 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/27 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 國金札記 - 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/26 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 經濟 政治 英國 歐洲 俄羅斯 烏克蘭 約翰遜 制裁 地緣政治 戰爭